Michael Jordan sur LeBron James : « Je suis fan, j’adore le regarder jouer »

Michael Jordan était présent à la conférence de presse avant le NBA Paris Game et forcément il a été la cible de la majorité des questions, dont une sur LeBron James. Un journaliste lui a demandé si à la fin de sa carrière il serait dans la conversation pour le Top 3 de l’histoire.

« Est-ce qu’il joue aujourd’hui ? (rire) Nous jouons à des époques différentes. C’est un joueur incroyable, un des meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur du monde. Je sais que c’est une tendance naturelle de comparer différentes époques et ça continuera d’être ainsi. Je suis fan, j’adore le regarder jouer, mais notre ligue est en train de se développer avec beaucoup de joueurs talentueux et je pense qu’il a marqué la ligue de son empreinte et il va continuer de le faire. Mais quand vous commencez les comparaisons, il y a unn étalon de mesure et je prends ça avec des pincettes. C’est un sacré joueur de basket, sans aucun doute. » Michael Jordan