Suite à une action polémique, Mark Cuban découpe les arbitres et va devoir sortir le chéquier

Polémique lors du match entre les Hawks et les Mavs, remporté sur le fil par Atlanta, notamment grâce à une claquette de John Collins dans les dernières secondes. Une action on ne peut plus confuse puisque les arbitres ont sifflé ce qui semblait être un goaltending de Dorian Finney-Smith après lequel Collins a scoré sur une claquette.

Les arbitres ont revu la vidéo et accordé étrangement le panier à Collins qui venait après le coup de sifflet. Ça a mis en rogne Mark Cuban, qui s’est lâché sur Twitter et va se prendre une amende très salée.

« C’est quand tu penses que l’arbitrage en NBA ne peut pas être pire, que cela te surprend encore. C’est absurde. Donc ils ont sifflé un goaltending. Ils ont littéralement sifflé pour annoncer que c’était un goaltending et juste après le coup de sifflet il y a eu une claquette. Puis après avoir revu les images, ils disent qu’il n’y a pas de goaltend mais ils comptent le panier ? Mais qu’est-ce que c’est que ces conneries ? C’est l’arbitrage NBA. Mais attendez, ce n’est pas fini. Un des arbitres nous a dit que le coup de sifflet était involontaire et qu’il n’y avait donc pas goaltending. Donc pour eux peu importe si les joueurs se sont arrêtés. Ils ont cru que le coup de sifflet était arrivé avec la claquette, alors ils ont compté le panier. Donc pourquoi est-ce qu’ils revoient l’action si ce n’était pas un goaltending ? » Mark Cuban « Les arbitres n’ont pas donné une explication suffisante. C’est une façon vraiment très décevante de finir une rencontre. Nos gars se sont démenés du début à la fin. De ce que je crois comprendre, s’il y a un bon contre qui est sifflé goaltend et la décision est changée, alors il y a un entre-deux. C’est déroutant. C’est décevant. » Rick Carlisle

Il a remis en cause tout le système