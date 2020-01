Programme NBA : La NBA à Paris ! Les Clippers à Miami

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

11 matchs ce soir en NBA et bien sûr le tout premier NBA PAris Game ouvrera la soirée dès 21h avec un Hornets – Bucks. Ensuite parmi les affiches de la soirée on notera le Heat – Clippers, puis quelques autres matchs très intéressants comme Magic – Celtics, Pelicans – Nuggets ou encore Spurs – Suns pour la course aux playoffs.

21h00 : Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks en direct sur beIN Sports 1

01h00 : Orlando Magic – Boston Celtics

01h00 : Detroit Pistons – Memphis Grizzlies

01h30 : New York Knicks – Toronto Raptors

02h00 : Minnesota Timberwolves – Houston Rockets

02h00 : Miami Heat – Los Angeles Clippers

02h00 : Chicago Bulls – Sacramento Kings

02h00 : Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks

02h00 : New Orleans Pelicans – Denver Nuggets

02h30 : San Antonio Spurs – Phoenix Suns en direct sur beIN Max 4

04h30 : Golden State Warriors – Indiana Pacers