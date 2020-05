Tony Parker : « C’était un cadeau de Noël […] Encore aujourd’hui j’ai toujours les jambes qui tremblent quand je le vois »

Invité de Marc J. Spears dans The Roundball Rap alors que la diffusion de The Last Dance s’est poursuivie dimanche soir aux US, Tony Parker (très excité de voir les nouveaux épisodes) est revenu sur sa première rencontre avec le G.O.A.T., après un match des Bulls.

« C’était un cadeau de Noël de la part de mes parents. Mon père avait des connexions avec les Bulls. Donc il nous a invités au match et il a organisé une photo avec Michael après le match. J’avais 14 ans, c’était en 1996, leur saison à 72 victoires. C’était un énorme souvenir pour moi parce qu’on était d’énormes fans des Bulls gamins. Toute ma famille du côté de mon père est de Chicago donc c’était génial pour nous d’avoir l’opportunité de rencontrer notre héros. […] J’étais super nerveux. J’avais les jambes qui tremblaient. Et encore aujourd’hui j’ai toujours les jambes qui tremblent les premières minutes quand je le vois ! J’ai grandi en le regardant, j’avais des posters de lui partout dans ma chambre, il était mon modèle, mon inspiration. » Tony Parker

Flashforward 20 ans plus tard, le Français a signé avec les Charlotte Hornets, dont Jordan est propriétaire majoritaire depuis 2010. Sa dernière saison dans la ligue, dans l’équipe de son idole.