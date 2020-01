Jimmy Butler pas titulaire au All-Star Game; Erik Spoelstra : « Une blague »; Pour Doc Rivers, les joueurs ne devraient plus voter

Considéré comme un « frontcourt player » dans le listing officiel pour les votes du All-Star Game, Jimmy Butler malgré sa 4ème place au vote des fans ne fera pas partie des titulaires pour la conférence Est à Chicago le mois prochain. Le vote des fans compte en effet pour « seulement » 50% du total, ceux de médias et des joueurs venant s’y greffer (25% et 25%). Le joueur du Heat a terminé à la 3ème position du vote des médias mais à la 6ème position seulement du vote des joueurs.

« Je trouve ça simplement ridicule qu’on soit encore dans ce système désuet de postes. C’est à qui de dire à quel poste Jimmy joue ? Est-ce que c’est important ? Je le mets en 2 dans mon lineup : Kendrick Nunn, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Bam Adebayo et Meyers Leonard. Mais on pourrait très bien inter-changer tout cela. Et à bien des égards, il est notre meneur de jeu. Donc est-ce qu’il devrait être au All-Star Game en tant que meneur de jeu ? Je ne sais pas. Ces étiquettes sont démodées, on est passé à autre chose depuis des années, quand on a commencé à parler de joueurs ‘positionless’ (sans position précise sur le terrain). Mais dans tous les cas et quelle que ce soit la façon dont vous voulez le classer ou en discuter, Jimmy Butler devrait être titulaire pour ce All-Star Game. C’est une blague que ce ne soit pas le cas. J’espère que cela changera les choses (la façon de voter) à l’avenir.

Un résultat qui a poussé Doc Rivers, en visite à Miami avec les Clippers vendredi soir, à tout simplement demander à ce qu’on arrête de prendre en compte l’avis des joueurs pour l’événement.

« Je suis surpris (que Butler ne soit pas titulaire), surtout quand je vois leur bilan. J’appelle Ivica Zubac un pivot, mais en dehors de lui, il n’y a pas de positions, et c’est comme ça que le basket devrait être joué de toute façon selon moi. Des 4, des 3, des 2, des 1, appelons-les simplement des joueurs. Je ne les appelle plus arrières ou ailiers. On les place juste à certains endroits. Et plus tu as de gars polyvalents, meilleure ton équipe est. (Sur les 25% du vote accordé aux joueurs) Cela devrait s’arrêter. Je donne plus de crédit aux médias que… certains joueurs mon dieu… le gars votent pour leurs potes, ça devient personnel aussi j’imagine. Je suis bien content de ne pas avoir voté. Michael (Jordan)… aucun n’aurait été All-Star alors. » Doc Rivers

Sorti sur blessure (cheville) à un peu plus de 6 minutes de la fin du 4ème quart-temps, Buter n’est pas revenu en jeu et son équipe s’est inclinée pour la deuxième fois seulement à domicile cette saison, 122-117. Après le match, Spoelstra a aussi salué le vote des joueurs, qui ont placé Bam Adebayo 4ème de leur vote, et donc dans leur cinq majeur.

« C’est un grand signe de respect, peut-être le respect ultime. Et il a intérêt à être dans le vote des coachs, avec l’année qu’il fait. » Erik Spoelstra

via ESPN