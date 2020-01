Russell Westbrook en mode MVP : « Je gagne en maturité »

Le backcourt des Rockets a été suffisamment bon pour que Houston l’emporte 131-124 au Target Center malgré le plus petit match de la saison au scoring de(12 points à 3/13, 0/6 à 3-points).a été particulièrement flamboyant avec 45 points (record en saison, 16/27) dont 15 dans les 8 dernières minutes de la rencontre, 6 rebonds et 10 passes.

« C’était un ‘en cas d’urgence, brisez la glace’. On le dit depuis deux mois maintenant. Il joue bien. C’est ‘MVP Russ’. » Mike D’Antoni

Eric Gordon l’a bien accompagné avec 27 points (record en saison lui aussi) à 6/13 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes et Austin Rivers a ajouté 17 points à 7/8.

« Les gars jouent bien. C’est ce dont on a besoin. C’était une super victoire collective ce soir. » James Harden

« On doit être capables de gagner le match dans ces circonstances. Je sais qu’il représente une grande partie de ce que l’on fait, mais on doit quand même réussir à faire en sorte que tout le monde contribue pour gagner. » Eric Gordon

Sans avoir tenter un seul tir à 3-points, Westbrook le fonceur reste sur une série de 19 matchs à au moins 20 points, le plus long run d’un Rocket autre que Harden depuis Hakeem Olajuwon durant la saison 1994-95. Il a aussi inscrit au moins 30 points dans 6 de ses 7 derniers matchs (28 points « seulement » pour l’autre match).

« Le match te dira toujours ce qu’il faut faire. Je crois toujours en cela. Quand mon équipe a besoin que je fasse certaines choses sur le terrain, je suis toujours préparé. Je m’assure toujours d’être là où il faut mentalement pour faire ça. Je ne prenais que les shoots que je voulais. Je gagne en maturité, je prends le temps de trouver mes positions et je shoote quand je suis prêt à shooter. Lecture et réaction, attaques rapides. Le but est de trouver des moyens d’entrer dans leur défense, de créer pour moi ou d’obtenir des tirs ouverts pour mes coéquipiers. » Russell Westbrook