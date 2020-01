Nicolas Batum : « C’est ce que je suis, je suis dans mon rôle, ça plait ou ça ne plait pas, je vais mourir avec ça je crois »

Hier soir il y en a un pour qui ce NBA Paris Game était plus particulier que pour les autres acteurs de cette première en France, c’est Nicolas Batum. Devant le public français, l’ailier a été accueilli en héros, battant Giannis Antetokounmpo à l’applaudimètre.

« Bien sûr c’était spécial aujourd’hui. J’avais déjà joué quelques matchs dans cette salle, mais celui-là était spécial. C’était spécial. Tu as ton propre public, tu as des gens qui t’applaudissent, tu as ta famille et mon fils. C’était vraiment cool, l’atmosphère était géniale. On a essayé de faire un bon match, de prendre du plaisir et ça a été le cas. Je pense que les fans français ont passé un bon moment. Il y aura un autre match l’an prochain, et peut-être d’autres. Ce n’est que le début. C’est spécial quand tout public stade scande ton non. C’est spécial. C’est spécial parce que ça a été une saison difficile pour moi. Donc, rentrer à la maison, prendre du bon temps et que le public français vous montre son amour, c’est incroyable. J’adore ça. » Batum