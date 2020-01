Steph Curry – Klay Thompson, meilleur combo de shooteurs de l’histoire ? « C’est sûr, oui ! »

Pour Stephen Curry ça ne fait pas de doute, lui et Klay Thompson forment le meilleur combo de shooteurs de l’histoire de la ligue. Le meneur des Warriors n’a pas hésité une seconde lorsque Stephen Jackson lui a posé la question dans son podcast :

« Stephen Jackson : – Avec Klay est-ce que vous êtes le meilleur combo de shooteurs de l’histoire ? Stephen Curry : – C’est sûr, oui ! C’est Mark Jackson qui avait dit ça (en 2013, ndlr). On a encore des choses à accomplir mais oui, assurément. »

Actuellement, Curry se classe 3ème au nombre de 3-points en carrière avec 2492 réalisations. Thompson, arrivé en NBA 2 ans plus tard, est 18ème de ce même classement 1798. Par contre, l’arrière détient le record NBA du nombre de tirs à 3-points réussis dans un match avec 14. Devinez qui occupe les places 2 (en compagnie de Zach LaVine avec 13) et 3 (12 à égalité avec Donyell Marshall et Kobe Bryant). Curry. Qui compte aussi 6 matchs à 11 tirs à 3-points (7ème place) réussis (1 pour Thompson).

En carrière (saison régulière), les pourcentages de Curry sont de 47.6% et 43.5% de loin, ceux de Thompson de 45.9% et 41.9%.