Toutes les équipes qui contacteraient les Wizards pour Davis Bertans se feraient remballer

By Christophe Brouet

Auteur d’une superbe première moitié de saison, le shooteur letton Davis Bertans serait la cible de très nombreuses franchises à l’approche de la deadline. Le souci c’est que l’ailier, qui sera free agent avec restriction ce été, fait partie des plans de la franchise pour l’avenir et le GM Tommy Sheppard l’a clairement annoncé.

Toutefois cela n’empêche pas les franchises NBA d’être intéressées et elles se disent qu’il n’est peut-être pas intouchable. Beaucoup auraient décroché leur téléphone, les Los Angeles Lakers, les Philadelphia Sixers, les Boston Celtics, les Denver Nuggets, et les les Atlanta Hawks selon des infos d’il y a quelques semaines. Mais si on en croit Sports Illustrated, les coups de fil au sujet de l’ex-Spur n’iraient pas bien loin car les Wizards refuseraient de discuter d’un deal.

A moins d’une offre incroyable et improbable d’ici le 6 février, le Letton restera à Washington pour la fin de saison.