Dwane Casey sur Ja Morant : « Il a ce 6ème sens; Tu nais avec ça »

La dernière fois qu’un rookie a pris part à un All-Star Game c’était en 2011 lorsque Blake Griffin, futur rookie de l’année, avait été sélectionné par les coachs. Depuis aucun n’a réussi cet exploit, même si Luka Doncic n’est pas passé loin, et cette année un autre meneur pourrait ne pas passer très loin, c’est Ja Morant. Le Grizzli a en tout cas eu la reconnaissance du public et des joueurs puisqu’il a été classé 9ème et 7ème et au final termine 7ème du vote chez les arrières de l’Ouest.

« C’est une conférence relevée. C’est vraiment un honneur. Il y a beaucoup d’excellents joueurs dans cette conférence. Pouvoir finir en 7ème position de la conférence alors que je suis un rookie, c’est vraiment spécial. » Ja Morant

Pour Dwane Casey, une sélection par les coachs n’est pas totalement à écarter puisqu’il se classe déjà parmi les meilleurs meneurs de la ligue et permet aux Grizzlies d’être en course pour les playoffs, impensable avant le début de saison.

« Je pense que les joueurs respectent le talent. Et je sais, sans l’ombre d’un doute que c’est le cas des coachs. Il recevra aussi de la considération de la part des coachs parce que beaucoup d’entre nous peuvent reconnaître le talent. C’est un des meilleurs meneurs de jeu de la ligue. » Casey

Ce qui impressionne tout particulièrement le coach des Pistons, c’est la vision du jeu de l’ancien de Murray State

« Tu nais avec ça. Une grande partie de tout ça c’est inné. C’est difficile d’enseigner ça. Il a ce 6ème sens. Il voit le terrain, voit ce qui se passe autour de lui et avant que les autres ne le voient. Puis en plus, c’est un passeur volontaire. Ce n’est pas une de ces stars qui garde le ballon et que ne le lâche qu’en dernier ressort. C’est un passeur volontaire et cela le rend encore plus efficace. J’adore le regarder jouer, quand nous ne l’affrontons pas. » Casey

Suffisant pour aller au All-Star Game, sans doute pas, mais il y a fort à parier qu’il y collectionnera rapidement les sélections.

Via The Athletic