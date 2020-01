- in Infos NBA

By Christophe Brouet

En hommage à Kobe Bryant et Gianna Spurs et Raptors n’ont pas joué les 24 secondes de leur première possession

Dans des conditions tellement difficiles, les équipes doivent tout de même jouer et rendent hommage à Kobe Bryant et à sa fille Giannia. Spurs et Raptors ont décidé de ne pas jouer les 24 s secondes de leur première possession.