Tyreke Evans en Euroleague ?

- in Euroligue

By Christophe Brouet

Banni 2 ans par la NBA le 17 mai dernier, Tyreke Evans reste toutefois éligible à une signature ailleurs. Il se murmurait il y quelques mois qu’il aurait eu un oeil sur le championnat australien, mais rien ne s’est concrétisé. Son avenir pourrait être en Europe puisque selon Eurohoops il aurait été proposé à quelques équipes d’Euroleague le mois dernier.

Certaines écuries sont à la recherche de renfort dans le backup, comme Baskonia et l’Olympiacos et il pourrait pourquoi pas être une solution, même si on imagine qu’il a des exigences salariales élevées.

Ce ne serait pas le premier joueur banni en NBA qui tente sa chance en Europe. Roy Tarpley, Richard Dumas, et Micheal Ray Richardson y ont même brillé.

Il reste sur une saison à 10.2 points, 2.9 rebonds et 2.4 passes avec Indiana.