Sacré duel de meneurs à Detroit entre Kyrie Irving et Derrick Rose. C’est le plus jeune qui a finalement le dernier mot avec 45 points à 15/30 dont 5/12 à 3-pts, 6 rebonds et 7 passes alors que D-Rose compile 27 points à 10/22 dont 2/4 à 3-pts, 4 rebonds et 6 passes