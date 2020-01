Cette nuit LeBron James a dépassé Kobe Bryant au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire et pour l’occasion il avait décidé de rendre hommage au Black Mamba avec les inscriptions « Mamba 4 Life » et « 8/24 KB » sur ses chaussures.

.@KingJames wrote "Mamba 4 Life" on his shoes as he has a chance to pass @kobebryant for third on the all-time scoring list 🐍 pic.twitter.com/9n6afaaXBR

— ESPN (@espn) January 26, 2020