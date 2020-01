Andre Drummond : « Kyrie Irving a vécu une expérience extra-corporelle »

- in Brooklyn Nets

By Christophe Brouet

En très grande difficulté ces dernières semaines, les Brooklyn Nets n’ont pas réussi à endiguer leur dégringolade au retour de Kyrie Irving. Cette nuit à Detroit ils n’avaient d’autre choix que de l’emporter, battus lors de leurs 5 derniers matchs. Et cela n’a pas très bien commencé puisque les locaux ont pris les commandes dans le second quart avec un 16-5 et menaient de 10 points à la pause. Moment choisi par Kyrie Irving pour prendre les choses en main.

« Nous ne jouions pas bien. J’avais vraiment le sentiment que cela pouvait mal se terminer si nous n’inversions pas la tendance. Kyrie a donné le ton lors des premières possessions. Il est allé au cercle et a provoqué une faute sur un layup. Ça a ouvert la défense. C’est pour cela que c’est un joueur d’élite. » Kenny Atkinson « Ça a vraiment lancé notre équipe. Il a vraiment passé la surmultiplier et en gros il a dit que nous n’allions pas perdre le match. » Spencer Dinwiddie

À lui seul le meneur a passé un 12-4 pour remettre Brooklyn dans le match. Il a planté 17 points dans le quart et termine avec 45 unités ! Il a fait vivre un enfer aux Pistons, à l’image de ce panier

Kyrie really hit this 🤭 pic.twitter.com/9FH9t5mDFk — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2020

« Le match s’est joué sur l’exécution et Kyrie Irving qui a vécu une expérience extra-corporelle. Quand il met des shoots comme ça, c’est difficile de faire quoi que ce soit face à lui. » Andre Drummond « Il était temps. Lors des derniers matchs, j’étais un peu entre les deux en termes d’agressivité. » Kyrie

Dans son sillage Brooklyn les Nets se sont accrochés et sont passés devant dans la dernière minute sur un panier de Wilson Chandler. Mais sur un coast-to-coast Derrick Rose a envoyé les deux équipes en prolongation puisque Kyrie a échoué à 3-pts au buzzer. Durant les 5 minutes supplémentaires Kyrie a propulsé les siens en tête grâce à 4 lancers et distribué 2 caviars pour permettre aux Nets de l’emporter. Un gros soulagement.

« C’est vital man. C’est vital. C’est très important pour notre alchimie et le moral de l’équipe. » Kyrie « Vu comment nous sommes en difficulté c’est énorme pour nous. Ce n’est pas un secret. Nous devons reprendre du terrain. Nous devons rattraper le Magic. Il faut gagner les matchs que nous sommes supposés gagner. » Spencer Dinwiddie

Via NY Post et ESPN