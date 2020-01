Les Sixers de Ben Simmons et Tobias Harris gâchent le moment historique de LeBron James

Comme prévu LeBron James est devenu cette nuit à Philadelphie le 3ème meilleur scoreur de l’histoire, mais il se serait sans doute contenté d’un succès. Les Lakers s’inclinent lourdement 108-91 dans une rencontre où ils ont été menés quasiment de bout en bout. C’est la 30ème victoire des Sixers en 47 sorties alors que les Lakers s’inclinent pour la 10ème fois de la saison en 46 matchs.

Tobias Harris (29 points à 10/20 dont 3/8 à 3-pts et 8 rebonds) et surtout Ben Simmons (28 points à 12/15, 10 rebonds, 8 passes et 4 interceptions) sont les grands artisans du Sixers, qui shootent à un superbe 52.6% dont un 13/37 de loin, qui compense leurs 21 ballons perdus. Al Horford ajoute 16 points à 6/9 et 6 rebonds. Les Lakers perdent aussi 21 ballons et sont surtout moins adroits avec un 6/31 à 3-pts, pour 46.1% aux shoots. LeBron James (29 points à 9/18 dont 1/6 à 3-pts, 7 rebonds et 8 passes) et Anthony Davis (31 points à 13/22 dont 2/5 à 3-pts, 7 rebonds et 2 interceptions) sont trop seuls puisque derrière personne ne marque plus de 7 points.

Les Lakers ont bien entamé le match en menant 13-7, mais Philly a répondu par un run pour prendre les commandes et ne plus jamais les lâcher. Les locaux ont passé un 23-10 pour virer en tête 35-25 après un seul quart. Derrière les Lakers sont restés à distance et ont fait l’accordéon. Une première fois en fin de première mi-temps en recollant à 3 points grâce à Davis et LeBron, mais Korkmaz et Thybulle ont répondu à 3-pts pour permettre à Philly de mener 59-50 à la mi-temps. Puis au retour des vestiaires, les Lakers, en difficulté en attaque, ont pris un cinglant 15-2 qui a porté leur retard à 22 points. Mais ils n’ont pas abdiqué et ont grappillé petit à petit leur retard. Grâce à 5 points de suite de Kentavious Caldwell-Pope en milieu de dernier acte, ils sont revenus à seulement 5 points à 5’21 du terme. Derrière ils n’ont plus marqué qu’un seul panier….