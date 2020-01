« Je sais qu’il aurait voulu que je vienne et que j’essaie de jouer »; « Les mots ne suffisent pas à expliquer l’impact qu’il a eu »; Kawhi Leonard excelle à Orlando

31 points à 11/20, 14 rebonds et 7 passes pour Kawhi Leonard (8ème match à au moins 30 points) dans la victoire des Clippers sur Orlando. L’ailier était très ému en interview d’après-match en évoquant le décès soudain de Kobe Bryant, annoncé quelques heures plus tôt.

« En le connaissant personnellement, je sais qu’il aurait voulu que je vienne et que j’essaie de jouer et d’exceller. Et c’est ce que j’ai essayé de faire ce soir. Tout le monde est triste. Les mots ne suffisent pas à expliquer l’impact qu’il a eu sur ce terrain. On est une équipe d’L.A., on connaît son histoire avec L.A…. c’est triste, c’est simplement triste et il va nous manquer. » Kawhi Leonard