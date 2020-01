Les Wolves rendent hommage à Kobe Bryant en déposant le ballon là où il avait passé Michael Jordan

Comme de très nombreuses équipes, Minnesota a décidé de rendre hommage à Kobe Bryant en déclenchant une violation des 8 secondes juste après celle des 24 de leur adversaire hier soir alors que les Wolves recevaient Sacramento.

Andrew Wiggins a posé le ballon à l’endroit même – la ligne des lancers-francs – où l’ancien Laker avait dépassé Michael Jordan sur la liste des meilleurs scoreurs de l’histoire ❤️.

Kobe passed Michael Jordan on the all-time scoring list in Minnesota.

Tonight, the Timberwolves honored him by placing the ball on the spot where he made history. pic.twitter.com/79Ozz00sXd

— SportsCenter (@SportsCenter) January 28, 2020