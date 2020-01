Blake Grifin, Andre Drummond et tous les Pistons ont respecté un moment de silence en hommage à Kobe Bryant hier avant la rencontre de l’équipe face aux Cavs. Chaque joueur portait un maillot 24 ou 8 floqué du nom de l’ancien Laker dans le dos.

The Pistons all wore Motor City jerseys that had No. 8 or No. 24 on the front with “Bryant” on the back. pic.twitter.com/9jDckhCy3Y

— SportsCenter (@SportsCenter) January 28, 2020