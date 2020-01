Edit : Comme prévu le 8 janvier dernier, c’est demain soir que Victor Oladipo fera son retour demain fera son retour à la compétition après plus d’un an d’absence.

Son temps de jeu sera limité jusqu’au All-Star Game.

***

8 janvier : Out depuis fin janvier 2019 (rupture du tendon quadricipital du genou droit), l’arrière All-Star Victor Oladipo progresse très lentement dans sa rééducation, qui met bien plus longtemps que prévu. De retour à l’entraînement depuis de nombreuses semaines, notamment avec les Fort Wayne Mad Ants, l’équipe affiliée G-League des Pacers, il va falloir encore patienter un tout petit peu avant de le revoir. Il a en effet confié à Shams qu’il visait un retour dans 3 semaines et plus précisément le 29 janvier face aux Bulls.

En son absence les Pacers se débrouillent très bien puisque sous l’impulsion de Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis, ils affichent un bilan de 23-14. Indiana espère que l’association Oladipo – Brogdon fera des merveilles. L’arrière aura plusieurs semaines pour retrouver son meilleur niveau en vue des playoffs.

Pacers star Victor Oladipo tells @Stadium he plans to make season debut on Jan. 29 against Chicago and discusses emotions returning from yearlong absence after torn quad tendon in knee. Stay tuned for my full sitdown. pic.twitter.com/lmzwsKmwav

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2020