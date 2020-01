Raja Bell sur Kobe Bryant : « C’est sans conteste le joueur le plus doué et le plus compétitif que j’ai pu affronter »

Comme beaucoup de joueurs dans les années 2000, Raja Bell fait partie de ceux qui ont eu une grande rivalité avec la légende des Lakers, Kobe Bryant. Comme tous ses pairs, Bell a été choqué et attristé lorsqu’il a appris que son ancien rival était décédé dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, dimanche matin.

« Je pense que nous avons tous du mal à accepter la réalité, à savoir qu’il n’est plus là. » A déclaré Bell sur CBS Sports. « Et pas seulement lui, mais sa fille et les sept autres personnes dans cet hélicoptère. J’étais avec mes enfants à un tournoi de basket-ball, et c’était angoissant. J’ai découvert ça et ma première réaction a été de dire : “Impossible”. C’est une de ces choses dont vous entendez parler, ou c’est une de ces vidéos canulars qui circulent ou quelque chose comme ça. Et puis, évidemment, quand j’ai creusé un peu plus, nous avons découvert que c’était vrai. Chaque fois que quelqu’un décède dans la fleur de l’âge, pour ainsi dire, ou avant que vous ne pensiez qu’il est temps pour lui de partir, ça fait mal. Cette nouvelle fait mal, et plus particulièrement pour moi. Parce que c’était un ami et un rival, et qu’il était plus important que le basket. C’était le genre de type qui, quand il se mettait en tête de faire quelque chose, le faisait, et surtout le faisait bien. Et c’est quelque chose que n’importe quel père voudrait que son enfant admire. C’est une grande leçon de vie, et je pense que c’était un vrai champion. Il nous manquera. »

Kobe a inspiré de nombreuses personnes venant de milieux différents, et à présent de nombreux jeunes joueurs de NBA ayant eu le Mamba comme idole tentent d’adopter sa mentalité, celle d’un travailleur hors pair et d’un gagnant. Pour Raja Bell, le plus bel héritage de Bryant n’est autre que sa « Mamba Mentality ».

« Je pense que Kobe fait partie de ceux qui ont introduit cette mentalité. Il l’avait déjà avant que nous jouions tous ensemble sur le circuit de l’AAU et que nous soyons tous amis. C’était un pur compétiteur et il avait la volonté d’être le meilleur. Mais ça a changé beaucoup de choses, et pas pour le pire. Je pense que Kobe a introduit certains de ces jeunes joueurs à l’état d’esprit avec lequel il a abordé le jeu, et celui avec lequel les légendes avant lui l’ont abordé, c’était vraiment important parce que c’est un véritable état d’esprit de compétiteur. C’est un état d’esprit alpha. C’est un état d’esprit qui signifie juste “je veux être le meilleur”. Et, en fin de compte, quand vous pratiquez un sport, c’est la compétition. C’est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour gagner ; vous êtes là pour essayer de conquérir. Et j’ai trouvé que c’était formidable pour Kobe de faire cela parce que c’est un genre de rite de passage. J’ai trouvé ça super pour ces jeunes gens d’avoir un guide comme Kobe et sa mentalité pour faire savoir aux gens de quoi il s’agissait vraiment. »

Quant à sa capacité d’être un modèle pour plusieurs générations, Raja Bell accentue bien le fait que Kobe a touché énormément de joueurs et que selon lui, il restera le meilleur adversaire auquel il a dû faire face.

« Kobe va être, je ne sais pas, dans le top cinq de tous les temps, j’imagine. » A déclaré Bell en parlant de son livre. « Encore une fois, on parle de sa capacité à traverser les générations, donc vous avez cette génération qui vient de quitter la ligue et qui sait ce qu’il était quand il était jeune et portait le numéro 8, qui arrive dans la ligue avec une équipe des Lakers vraiment douée, et qui gagne des championnats. Et puis vous avez une génération plus tard qui se souvient de qui était ce numéro 24, qu’il a marqué 60 points lors de son dernier match, contre le Jazz. Et ils sauront ce qu’était le “Mamba”. Il a pu toucher beaucoup de gens dans la sphère du basket, parce qu’en dehors du terrain, c’est une tout autre histoire. Il sera classé parmi les cinq meilleurs joueurs de tous les temps, et pour moi, c’est sans conteste le joueur le plus doué et le plus compétitif que j’ai pu affronter. Et c’est un fait. J’ai joué contre de grands joueurs, mais c’est un fait. Je n’ai pas pu voir MJ dans la fleur de l’âge, je l’ai seulement vu quand il était aux Wizards. Mais Kobe lui, n’était pas comme les autres. »

Si ses confrontations avec Kobe que ce soit en saison régulière ou même en playoffs l’ont marqué, Raja Bell exprime surtout sa gratitude et sa joie quant à tous ces événements.