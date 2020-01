Zach LaVine ne tremble pas et aide Chicago à décrocher une 3ème victoire en 4 matchs !

Avec 14 de ses 23 points (7/22, 6/6 aux lancers, 6 rebonds) inscrits dans le dernier quart-temps dont 2 sur lancers-francs à 2.1 secondes du buzzer, Zach LaVine a permis aux Bulls de venir à bout des Spurs 110-109 cette nuit. C’est un 15ème match à au moins 20 points d’affilée pour celui qui aimerait participer à son premier All-Star Game cette année.

Après l’égalisation de DeMar DeRozan (36 points à 11/21, 10 rebonds, 3 passes) à 110 partout à 8.6 secondes, LaVine a obtenu la faute de Jakob Poeltl (16 points, 13 rebonds) sur un drive et réussi ses deux lancers-francs. DeRozan a obtenu la faute de Kris Dunn derrière mais à 0.2 seconde de la fin et après un premier lancé réussi, il a été obligé de rater le second pour capter le rebond et tenter un dernier shoot… en vain.

En plus de LaVine, Chicago (3ème victoire en 4 matchs) a compté 6 autres joueurs à au moins 10 points. Côté Spurs, DeRozan a été épaulé par Patty Mills et ses 6 tirs à 3-points et 25 points. Aldridge (entorse du pouce) n’a pas joué. Un hommage a été rendu à Kobe Bryant avant le match, avec une vidéo diffusée sur l’écran géant suivie de 24 secondes de silence.