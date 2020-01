Hommage à la Mamba Mentality à Miami : Bam Adebayo en triple-double, le Heat déroule dans le derby

Alors qu’il espérait pouvoir le faire à l’occasion du All-Star Game à venir, Bam Adebayo n’aura jamais eu l’occasion de rencontrer Kobe Bryant. Mais il lui a rendu hommage de belle façon cette nuit dans la victoire 113-92 du Heat contre Orlando. Le pivot a signé son 3ème triple-double de la saison avec 20 points à 10/16,10 rebonds et 10 passes. Son coéquipier Duncan Robinson a terminé meilleur marqueur de l’équipe avec 21 points à 7/11 et 5 rebonds et Jimmy Butler a lui fini à 19 points à 7/11 et 7 passes, Goran Dragic 14 points et Tyler Herro 13.

Pour Orlando, Nikola Vucevic a signé 13 points et 12 rebonds, Aaron Gordon 12 points, Markelle Fultz 12 points et Evan Fournier 9 points (3/13, 4 rebonds, 8 passes). En tête 54-48 à la mi-temps, Miami a réussi un 19-2 en 6 minutes et s’est retrouvé largement devant 76-52. L’équipe a remporté le 3ème quart 31-23 puis le 4ème 28-21.

Avant le match et avec 24.8 secondes affichés à l’horloge, le Heat a rendu hommage à Bryant sur l’écran géant de la salle. Miami a ensuite déroulé le chrono pendant 24 secondes avant qu’Orlando ne fasse de même sur la violation des 8 secondes.