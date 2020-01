Zion Williamson au Rising Stars ?

LA NBA vient d’annoncer qu’elle dévoilera vendredi à 18h heure français les effectifs des deux équipes du Rising Stars avec le même format que ces dernières années : Team USA contre une sélection mondiale.

Il y aura sans aucun doute Luka Doncic, Ja Morant, Trae Young, voire même le Français Sekou Doumbouya, mais c’est l’incertitude concernant concernant Zion Williamson. L’ailier revient à peine à la compétition mais ESPN rapporte que s’il est invité, maintenant qu’il est en pleine forme, il serait intéressé par une participation au match des jeunes pousses. On voit mal la NBA ne pas lui envoyer une invitation même s’il n’a joué que 3 matchs…

Il affiche pour l’instant des moyennes de 19.3 points à 66.7% dont 66.7% à 3-pts, 8 rebonds et 1.7 passe en 22.3 minutes.

Rosters for NBA Rising Stars will be announced on Friday at noon ET, league said. Recently told that by a source that Pelicans rookie Zion Williamson would be interested in playing now that he is healthy and on the court. Zion, Ja Morant and Trae Young on the same court 👀.

