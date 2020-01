« J’ai crié ‘Kobe !’ au moment de prendre mon fadeaway » 24 en 24, Joel Embiid rend un parfait hommage au Black Mamba

Il a d’abord été blanc, pour l’hommage rendu à Kobe Bryant avant la rencontre en compagnie de l’ensemble de ses coéquipiers, puis rouge, pour le match. Avec la permission du Hall of Famer Bobby Jones.

« C’était dur. Kobe représentait quelque chose de différent de n’importe quel autre joueur. Voir Kobe durant les Finales de 2010, ça a été le tournant de ma vie. Après ça, je voulais être comme lui. Sans ce moment là, sans Kobe, je serais sûrement en train de jouer au volley quelque part. C’était dur (la cérémonie), mais je sais que la Mamba mentality, c’était travailler plus que ton adversaire, travailler plus que n’importe qui d’autre. Je sais qu’il voudrait qu’on joue dur et qu’on essaie de gagner. C’est comme ça qu’il faut l’honorer. » Joel Embiid