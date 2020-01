Jerry West : « Il allait signer aux Clippers, je lui ai dit : ‘Kobe, en aucun cas tu ne peux faire ça’»

Parmi les personnes les plus affectées par le décès de Kobe Bryant, Jerry West était présent au Staples Center mardi soir pour évoquer le souvenir de celui qu’il a fait venir aux Lakers et qu’il a vu grandir au fil des années.

« Le jour le plus triste de ma vie. J’ai perdu un frère en Corée et c’est la seule chose à laquelle je peux comparer cela. J’avais un relation spéciale avec Kobe. Personne ne sait les discussions intimes que j’ai eues avec lui. Personne ne sait. Même les gens proches de lui, ne connaissent pas ces conversations. Ils ne connaissent pas les conversations que j’ai eues avec lui quand je travaillais à Memphis (GM de 2002 à 2007). On communiquait toujours. » Jerry West

Aujourd’hui consultant pour les Clippers, le Hall of Famer et actuel logo de la ligue a révélé qu’il avait conseillé à Bryant de ne pas signer avec les Clippers en 2004 alors qu’il était free agent et en froid avec la direction des Lakers.

« Je n’ai jamais vraiment raconté ça à qui que ce soit, mais je me souviens du moment où il allait quitter les Lakers. Il allait signer avec les Clippers. Et je lui ai dit : ‘Kobe, en aucun cas tu ne peux faire ça’. Il était énervé contre les Lakers, le propriétaire, tout le monde. Je lui ai dit tu ne peux pas aller jouer avec les Clippers. Tu ne peux pas aller jouer pour ce propriétaire (Donald Sterling, banni à vie par la NBA en 2014), point barre. On a eu deux discussions là-dessus. Il avait – prétendument – pris un engagement auprès des Clippers, et on a parlé une dernière fois. Mais on a parlé de tellement de choses. Il était constamment en quête d’information. Pendant 2 ans, je me suis réellement senti comme son père. Je ne sais pas si je pourrais surmonter ça un jour. » Jerry West

via ESPN