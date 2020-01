« J’avais grave peur » Dwyane Wade sur sa première possession défensive face à Kobe Bryant

En 2003 lorsqu’il est arrivé en NBA, Dwyane Wade a 21 ans et trois trois joueurs références : Michael Jordan, Allen Iverson et Kobe Bryant. Ce dernier, dans la ligue depuis 1996, a à l’époque déjà décroché trois titres avec les Lakers. Mardi lors de la soirée hommage organisée par TNT sur le parquet du Staples Center, il est revenu sur son premier match face à Kobe.

« 10ème match de ma saison rookie on joue les Lakers sur ce parquet. Shaq, Karl Malone, Gary Payton, Kobe Bryant. Dans le 4ème quart-temps de ce match, j’ai eu l’occasion de défendre sur lui pour la première fois. C’était en transition. Et j’avais grave peur. Je me souviens m’être dit tu l’as regardé encore et encore, tu connais ses moves. J’ai bien deviné et j’ai pris le ballon. Ensuite je me souviens m’être dit ça ne sert à rien si tu ne marques pas derrière. J’ai couru, rentré un floater et je me suis dit : ‘Je n’arrive pas à croire ce qui vient de se passer’. J’ai appelé tous mes gars pour leur dire. Lui ne s’en souvient pas. Mais pour moi, c’était énorme. J’ai pu jouer contre l’une de mes idoles. L’année suivante Shaq a été tradé à Miami, et tout de suite on nous a opposés avec Kobe. Mais moi j’étais genre : ‘Non, c’est un des mes joueurs favoris’. Mais on jouait pour les titres et à chaque fois qu’on s’est joué, je devais faire comme si ça ne faisait rien de jouer contre une de mes idoles. Ne pas le relever quand il est à terre, ce genre de choses, il a fallu que je m’y habitue, et c’était dur, parce que j’ai grandi en voulant être comme Kobe. J’ai ensuite eu la chance de jouer avec lui aux Jeux olympiques en 2008, et lors de ma première vraie conversation avec lui, la veille du premier entraînement, Tim Grover m’a réveillé à 6h30 et m’a dit qu’on devait aller bosser. Et la seule autre personne dans la salle de musculation à ce moment-là, c’est Kobe Bryant. On a fait notre boulot et vers la fin du workout, Tim nous a fait faire un exercice où c’était à celui qui tenait le plus longtemps la position. Après trois séries Kobe s’est levé et a dit : ‘Tu es comme moi’. Et à partir de ce moment, j’ai eu son respect. » Dwyane Wade