Dion Waiters assume : « J’ai pris des décisions immatures »

- in Infos NBA

By Christopher Coustier

Depuis le début de la saison Dion Waiters n’a foulé les parquets de NBA que deux fois cette saison à cause de plusieurs suspensions, montrant clairement une attitude non conforme à un basketteur professionnel. On se souvient de sa dernière bévue, manger des bonbons au THC donné par un coéquipier pendant un vol avec l’équipe. Il avait d’ailleurs eu besoin d’une intervention médicale à l’atterrissage. Mais cela semble être du passé pour l’arrière.

« Je suis un adulte. Je ne pointe personne du doigt. Je pourrais facilement dire ceci et cela, mais en fin de compte, c’est ma faute. » A déclaré Waiters. « J’ai pris des décisions immatures. Donc, vous savez, j’en prends l’entière responsabilité. »

Bonne nouvelle pour Waiters, il a enfin pu effectuer ses débuts avec Miami pour cette saison dans la défaite contre les Clippers où il a marqué 14 points. Avec les blessures actuelles du côté du Heat, Dion pourrait peut-être en profiter pour retrouver une place dans la rotation d’Erik Spoelstra.

« Il y a tellement de mouvement dans l’effectif en ce moment. » A déclaré Erik Spoelstra. « Vous voulez juste que tous travaillent et se mettent dans un bon état d’esprit de façon à ce ce lorsqu’ils entrent en jeu ils contribuent et c’est ce qu’il a fait. Il a encore du chemin à faire avec sa condition physique, en particulier lorsqu’il est sur le parquet. C’est ce qu’on attends de lui. Mais c’est un gamer. »

Pour Jimmy Butler, la question est surtout d’avoir le plus de joueurs sur lesquels le Heat puisse s’appuyer cette saison, et Dion en fait partie.

« Je suis heureux pour lui. Je suis très heureux pour lui. » A déclaré Jimmy Butler. « Il travaille. Il était prêt à rentrer en jeu et c’est tout ce dont nous avons besoin. Nous avions besoin qu’il soit prêt. Maintenant, il s’agit d’essayer d’accumuler autant de bons jours que possible. »

Même s’il a tout de même perdu plus d’1 million de dollars suite à ses diverses suspensions, Waiters tente de garder la tête haute et le moral. Il explique d’ailleurs que son entourage constitue une grande part de sa motivation.

« Je ne vais pas mentir, mec. Mes enfants, ma famille, ils me soutiennent vraiment. » A expliqué Waiters. « J’ai beaucoup de bonnes personnes dans ma vie. Vous le découvrez quand vous passez par ces moments. C’est la première fois que je vis quelque chose comme ça. Je n’ai pas l’impression d’avoir perdu quoi que ce soit, à part mon argent. »

Enfin, l’avenir de Waiters est forcément inconnu quant à sa situation très spéciale, mais le joueur lui n’espère qu’une chose : continuer à jouer.