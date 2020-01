Le propriétaire des Bucks rêve de faire mieux que les Bulls de Michael Jordan

Actuellement détenteurs d’un bilan de 41 victoires pour seulement 6 défaites cette saison, les Bucks semblent tout en maîtrise. Le propriétaire de la franchise, Marc Lasry aimerait d’ailleurs reproduire la performance des Chicago Bulls de Jordan, en empochant 70 victoires lors de la régulière. À l’occasion de leurs passages respectifs à Paris pour le NBA Global Game, Lasry a pu en discuter avec son homologue des Hornets, Michael Jordan.

« Tout le monde veut être reconnu. Je veux dire, tous ces joueurs. » A déclaré Lasry . « Quand j’étais à Paris, j’en ai parlé à Michael et je lui ai dit : “Qu’est-ce que tu en penses ? Je pense que nous avons une vraie chance de faire ce que vous avez fait, gagner 70 matchs. C’est une équipe vraiment unique. Et il m’a dit : ‘Écoute, je vous conseille de ne pas vous concentrer sur notre record, mais sur le fait de remporter un titre’. Et je lui ai dit : ‘Wow, c’est génial. Je te remercie. Nous allons donc nous concentrer sur votre record et sur la conquête d’un titre. Je pense qu’on devrait faire les deux, mais ce n’est que mon avis.’

Avant d’affronter les Wizards, Lasry a d’ailleurs réaffirmé son souhait de faire de ces Bucks 19′-20′ une équipe à plus de 70 victoires qui rejoindrait aussi les Bulls de 96′ ainsi que les Warriors de 16′ et leurs 73 victoires.

« J’espérais que nous arrivions à 80. » A déclaré Lasry en plaisantant. » Je sais que tout le monde serait content à 70, mais j’espérais en gagner 80. Quand on a perdu deux matchs, je me suis dit : Merde. Mais nous verrons bien. Je ne suis pas la bonne personne à qui parler de ça parce que je pense que nous sommes vraiment bons, nous avons de grosses capacités, et ce qui est vraiment unique dans notre équipe, c’est à quel point chacun se donne pour ses coéquipiers. Chaque joueur se soutient et se sacrifie pour l’autre. On ne voit pas ça dans beaucoup d’équipes NBA. »