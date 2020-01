Draymond Green : « Je sais comment ça s’est terminé, Kobe serrant probablement sa fille en lui disant que tout allait bien se passer »

Suite à l’accident tragique dont ont été victimes Kobe Bryant, sa fille et 7 autres personnes, des milliers d’hommages ont été rendus à travers le monde pendant plusieurs jours. Chacun a été touché à sa manière, en lien avec sa propre histoire. Certains parce qu’ils l’ont connu, d’autres parce qu’ils l’ont adulé ou juste parce qu’ils ont été touchés par le destin tragique d’un père et de sa fille.

Draymond Green, lui, est longuement revenu sur le rôle de père qu’a joué Kobe Bryant auprès de sa fille au moment de l’accident. Le Warrior nous livre un discours poignant sur sa vision de la parentalité et de ce qu’ont dû être, selon lui, les derniers moments passés ensemble, où un père a essayé de protéger sa fille.

Après un silence, il reprend :

« Vous pensez à lui dans cette situation, et il est là avec sa fille. Il est probablement en train de lui dire que tout va bien. Et dans son esprit, il sait très bien que ce n’est pas le cas. Mais en tant que père, vous ne pouvez pas montrer à votre fille que ça ne va pas. Je pense juste à ça. Je sais que j’étais loin de cet hélicoptère, mais je sais comment ça s’est terminé, serrant probablement sa fille en lui disant que tout allait bien se passer. Ça me dévaste juste parce que je le sais en étant père. Ensuite, vous pensez à sa femme et ses trois filles. Il n’y a plus personne pour dire que tout va bien, et ça me dévaste. » Draymond Green.