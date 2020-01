- in Highlights

By Christophe Brouet

Sur les 151 points marqués par les Bucks dans leur victoire 151-131 sur Washington cette nuit, 51 l’ont été par le seul Khris Middleton, qui établit pour l’occasion un nouveau record en carrière (le précédent était de 43) avec un 16/26 aux tirs dont 7/10 à 3-pts, 10 rebonds et 6 passes. En face, Bradley Beal a à nouveau (2ème match d’affilée à plus de 40) sorti un gros match en vain avec 47 points à 13/31 dont 4/9 à 3-pts et 6 passes.