Shaquille O’Neal : « Les gens disent prends ton temps, remets-toi, mais ça va être difficile pour moi »

Lors de l’hommage organisé par TNT sur le parquet du Staples Center mardi soir, Shaquille O’Neal était présent, comme Dwyane Wade, Charles Barkley, Kenny Smith, Ernie Johnson, Reggie Miller et Jerry West, pour parler de Kobe Bryant.

« Je n’y crois toujours pas. Je n’ai pas ressenti de douleur aussi forte depuis un moment. Nos noms seront toujours liés par ce que nous avons fait. Les gens parlent toujours de notre relation, et je leur dis que c’est comme moi et Charles Barkley. Deux fortes personnalités qui vont dire certaines choses, mais qui se respecteront toujours. Et quand il s’agit d’être sur le terrain et de gagner, on le fait. On ne pourra pas se chambrer à sa cérémonie du Hall of Fame, il ne pourra pas me dire : ‘J’en ai 5, tu en as 4’, on ne pourra pas dire : ‘Si on était resté ensemble, on en aurait gagné 10’… Ce sont des choses que tu ne peux jamais récupérer. J’ai perdu mon père et ma sœur (en octobre dernier, des suites d’un cancer), et c’est la seule chose que je souhaite, pouvoir leur dire quelque chose à nouveau. » Shaquille O’Neal

O’Neal a expliqué qu’il était en pleine séance de musculation avec son fils et son neveu lorsqu’un autre de ses neveux est entré dans la pièce en pleurant et en lui montrant la nouvelle sur un téléphone. Son premier réflexe, lui confisquer le téléphone, car l’information était selon lui à ce moment-là probablement fausse.

« J’espérais qu’un idiot avait inventé ça et que ce n’était pas vrai. Je ne voulais pas y croire. Mon esprit a quitté mon corps. J’aimerais juste pouvoir dire une dernière chose aux gens qu’on a perdus parce qu’une fois qu’ils sont partis, ils sont partis pour toujours, et on ne devrait jamais prendre ça pour acquis. Je ne peux imaginer ça. Je n’ai jamais vu ça. Toutes mes idoles de jeunesse, je les vois, ils sont âgés. On a probablement perdu le plus grand Laker de l’histoire, le meilleur joueur du monde… Les gens disent prends ton temps et remets-toi, mais ça va être difficile pour moi. » Shaquille O’Neal

Depuis cette terrible journée, O’Neal a passé beaucoup de temps à regarder des highlights de son duo avec Bryant.

« Quand Kobe est arrivé, je lui ai demandé ce qu’il voulait être. À 17 ans, il a dit : ‘Je vais être le meilleur joueur du monde, et en dehors du terrain, je serai plus connu que Will Smith’. Je lui ai dit hey ralentis, ralentis… C’était fun. Nos noms seront toujours liés l’un à l’autre. On parle toujours de qui est ci, qui est ça. Je suis réellement persuadé que nous serons le one-two punch grand/petit le plus dominant de l’histoire. » Shaquille O’Neal