Marcus Smart : « Gordon Hayward un joueur de calibre All-Star et il se met en retrait, il accepte son rôle quand ce n’est pas son heure »

Un peu mieux dernièrement après un passage à vide, les Celtics avaient un très gros test du côté de Miami, installé en seconde place à l’Est. Une conférence où derrière les Bucks, en mode rouleau compresseur, 5 équipes se battent pour la seconde place : Raptors, Heat, Sixers, Pacers et Celtics. Ce match, même si la saison est encore longue, était très important

« Chaque match est important. Chaque match que nous jouons est important dans la course aux playoffs. Nous sommes tous si proches. Nous devons traiter chaque match comme un match de playoffs. Voilà à quel point c’est serré. » Gordon Hayward

Et Boston en est sorti vainqueur en y mettant la manière malgré l’absence de Jayson Tatum. Les verts sont devenus la première équipe de l’Est à battre le Heat chez lui cette saison en maîtrisant parfaitement leur sujet grâce à une superbe entame. Ils ont marqué 13 des 17 premiers points du match pour ensuite mener – à l’exception de quelques secondes en second quart – de bout en bout. Ils ont fait parler leur défense en limitant les Floridiens à 37% tout en shootant à 47% dont un 13/36 de loin pour 24 passes décisives au total face à la zone.

« Les gars ont fait du super boulot pour attaquer la zone. Une fois que nous avons été dans le rythme, ça s’est un peu mieux passé. C’est difficile de scorer face à ces gars. Nous savions que ça allait être difficile. C’est vraiment une bonne équipe. Je ne veux pas minimiser le fait qu’il était sur un back-to-back mais nos gars savaient qu’ils devaient vraiment bien jouer pour l’emporter. » Brad Stevens « C’est une super victoire collective. Nous avons continué de jouer, de faire circuler le ballon. C’est une grosse victoire. Tous ceux qui sont entrés en jeu ont fait du super boulot pour endosser leur rôle de ce soir. » Kemba Walker

Kemba Walker n’était pas dans un grand jour avec 16 points à 16/19 dont un 3/13 à 3-pts mais tout le monde à apporter sa pierre à l’édifice avec les 5 titulaires à au moins 10 unités et un excellent duo Jaylen Brown – Gordon Hayward qui a combiné 54 points à 20/30.

« C’est énorme. C’est ça qui rend cette équipe unique, le fait que nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent élever leur niveau quand certains sont absents. Et ce soir c’était Jaylen et Gordon. Nous disons tout le temps à ces gars d’être agressifs, et quand il le sont cela nous rend meilleurs. » Marcus Smart

En l’absence de Tatum, Hayward brille tout particulièrement avec 24.7 points à 56.3% dont 42.9% à 3-pts et 9.7 rebonds sur les 3 derniers matchs. Souvent au service du collectif et 4ème option quand l’équipe est au complet, cette nuit il a pris les choses en main et signé 29 points à 10/14, 9 rebonds et 2 passes.

« J’apprécie son leadership, son professionnalisme. C’est un joueur de calibre All-Star et il se met en retrait, il accepte son rôle quand ce n’est pas son heure. Et quand c’est e moment pour lui de prendre les choses en main, il fait comme nécessaire. Cela montre son professionnalisme. » Smart

Avec 31 victoires et 15 défaites, les C’s ne comptent plus qu’une victoire de moins que leur adversaire du jour et se placent en embuscade à la 4ème place de la conférence à 1.5 match des Raptos, seconds.

