Meilleur joueur de l’histoire des Raptors selon Vince Carter, Kyle Lowry en devient aussi meilleur passeur

Lors de la victoire des siens contre les Hawks hier soir, Kyle Lowry en a profité pour devenir le meilleur passeur de l’histoire des Raptors et dépasser Jose Calderon et ses 3770 passes décisives. Alors qu’il est déjà le leader de la franchise en termes de 3 points marqués et d’interceptions, le numéro 7 inscrit de nouveau son nom dans les livres d’histoire de la franchise canadienne avec 11 offrandes.

Pour le meneur de Toronto, ce fut un moment très spécial, qui plus est en présence de l’ancienne légende locale, Vince Carter.

« C’était génial d’avoir pu obtenir ça ici ce soir, devant notre public, devant Vince. Il n’a pas lancé cette franchise, mais c’est lui qui l’a en quelque sorte placé sur la carte et a continué à la faire grandir. Il a toujours été un de mes supporters et un fan des Raptors. » Kyle Lowry

Il en a aussi profité pour rendre hommage à celui qu’il vient de dépasser, José Calderon.

« Dépasser un gars comme José, qui est un des meilleurs meneurs de l’histoire de la franchise et un des meilleurs du basket européen, ça représente beaucoup. Nous avons eu la victoire, c’est encore mieux, déclare Lowry ».

Dans un contexte tragique au sein duquel la NBA est plongée depuis la mort de Kobe Bryant, son coéquipier Fred VanVleet a rappelé l’importance d’honorer les grands joueurs tant qu’il est possible de le faire.

« C’est spécial. Je pense que nous devrions tous être dans un état d’esprit où l’on honore les gens tant qu’on le peut. C’est incroyable, c’est un fabuleux accomplissement pour lui. » Fred VanVleet.

Après la rencontre, il a été demandé à Vince Carter s’il était à l’aise avec le fait que Kyle Lowry soit considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la franchise.

« Bien sûr. Il a beaucoup fait, il a accompli beaucoup de choses. Il a connu des hauts et des bas et il est allé jusqu’au sommet. Évidemment, plus il joue ici, plus il va accomplir de merveilleux exploits comme celui-ci. Il aime jouer, c’est un compétiteur. Je suis juste content d’avoir pu voir ça. » Vince Carter.

Prochaine étape pour rentrer un peu plus dans l’histoire de sa franchise pour Kyle Lowry ? Monter sur le podium des trois meilleurs marqueurs de l’histoire des Raptors en dépassant un certain… Vince Carter.

