Quand Kobe Bryant expliquait qu’il utilisait l’hélicoptère pour profiter un maximum de sa famille; Un accord passé avec sa femme ?

En 2018 dans une interview accordée à “The Corp,” un podcast de Barstool Sports, Kobe Bryant évoquait les raisons de son choix de se déplacer très souvent en hélicoptère à Los Angeles lorsqu’il jouait encore.

« Le trafic a commencé à devenir vraiment, vraiment horrible. Je ratais par exemple une représentation à l’école parce que j’étais dans les bouchons. Il fallait que je trouve un moyen de pouvoir continuer de m’entraîner et d’être concentré sur mon boulot, mais sans compromettre du temps avec ma famille. Donc c’est là que j’ai opté pour l’hélicoptère, pour pouvoir faire le trajet en 15 minutes, c’est là que ça a commencé. Ma routine était toujours la même. Me lever tôt, emmener les enfants à l’école, voler jusqu’à la salle, m’entraîner comme un dingue, faire du travail supplémentaire, parler aux médias, puis revenir en hélicoptère, prendre la voiture pour aller chercher les enfants. Ma femme me disait : ‘je peux aller les chercher’ mais j’étais là ‘Non, non, non. Je veux le faire.’ Parce que quand vous avez des road trips vous ne voyez pas vos enfants, donc je voulais profiter de chaque opportunité, même si c’était 20 minutes dans une voiture. C’est ce que je veux. » Kobe