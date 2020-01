Khris Middleton : « Faire ce genre de performance, je peux lui dédier et le remercier pour ce qu’il a fait pour le basket »

Impériaux depuis le début de saison et de retour de Paris, les Bucks étaient privés cette nuit de Giannis Antetokounmpo cette nuit. Mais ils ont d’autres atouts et quand Giannis n’est pas là, c’est à Khris Middleton qu’on donne les clés. Excellent lieutenant du MVP, il a montré cette nuit qu’il pouvait aussi être un leader lorsque c’est nécessaire avec une performance monumentale face aux Wizards : 51 points à 16/26 dont 7/10 à 3-pts, 12/12 sur la ligne des lancers, 10 rebonds et 6 passes. C’est sur un dunk qu’il a passé cette barre mythique des 50 points.

« J’étais fatigué, je ne vais pas mentir. Scorer, essayer de trouver des shoots, être agressif tout le match comme ça, c’est difficile. » Middleton

Comme beaucoup de joueurs depuis dimanche, il s’est inspiré de Kobe Byrant.

« J’aimerais que ce soit si facile à dire, mais Kobe était un de mes joueurs préférés, si ce n’est mon joueur préféré, car j’ai grandi après l’époque Michael Jordan. Je me suis beaucoup inspiré de son jeu. Tout le monde parle de Mamba Mentality. Pouvoir aller sur le terrain et faire ce genre de performance, je peux lui dédier et le remercier pour ce qu’il a fait pour le basket. » Middleton

Son précédent record était de 43 points face à Charlotte en novembre 2017, et avec ses 28 points en première mi-temps, il a permis aux Bucks de planter 88 points à la mi-temps, seulement la 8ème équipe à réaliser cet exploit dans l’histoire. Il n’est que le 3ème Buck à compiler 50 points et 10 rebonds après Kareem Abdul-Jabbar et Giannis. Un message envoyé à ceux qui pensent qu’ils ne méritent pas d’aller au All-Star Game, lui qui fait partie des joueurs souvent cités parmi ceux qui sont sous-estimés.

« Il a été rapidement dans le rythme. Le ballon sortait bien de sa main. Il avait une bonne énergie, il était bondissant. Je pense que tout le monde s’est nourri de lui et ils l’ont célébré parce que c’est vraiment un super joueur et un super coéquipier. Il est très nuancé et il peut vous surprendre dans la façon dont il score. Je pense que le reste de la ligue l’apprécie de plus en plus. Notamment avec le succès de l’équipe et ses performances individuelles. Je pense que les gens qui comprennent le sport savent à quel point il est bon et au bout du compte cela n’a pas d’importance de comment il est coté. Tant qu’il est avec nous, c’est tout ce dont nous nous préoccupons. » Mike Budenholzer

Depuis le début de la saison Middleton, All-Star l’an passé, tourne à 20.2 points à 50.3% dont 43.2% à 3-pts, 5.9 rebonds, 3.9 passes et 1 interception en seulement 28.8 minutes.

« C’est un All-Star. Il faisait ça déjà l’an passé et il recommence cette année. Quand nous sommes en difficulté, nous nous appuyons simplement sur Khris. Nous avons cette confiance en lui. Il sait comment ne pas forcer. C’est un incroyable joueur. Il sait comment choisir ses spots et impliquer les autres. » Donte DiVincenzo

A noter que Scott Brooks, son adversaire du jour, a confié qu’il avait voté pour lui et il serait surprenant de ne pas le voir à Chicago le mois prochain le dimanche soir du All-Star Weekend.

