Record en carrière pour Middleton, record de franchise pour les Bucks et une 9ème victoire d’affilée malgré un énorme Beal !

Sur les 151 points marqués par les Bucks dans leur victoire 151-131 sur Washington cette nuit, 51 l’ont été par le seul Khris Middleton, qui établit pour l’occasion un nouveau record en carrière (le précédent était de 43) avec un 16/26 aux tirs, 10 rebonds et 6 passes. Eric Bledsoe a aussi été très offensif avec 34 points à 11/20, 6 rebonds et 10 passes, tandis qu’en face, Bradley Beal a à nouveau (2ème match d’affilée à plus de 40) sorti un gros match en vain avec 47 points à 13/31 et 6 passes.

En 1ère mi-temps, Milwaukee – 9ème victoire d’affilée – a battu un record de franchise avec 88 points inscrits malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, touché à l’épaule. Les Bucks (56.6%, 19/37 à 3-points) ont mené de bout en bout et de jusqu’à 32 points mais les Wizards ont marqué 41 points dans le 3ème quart pour revenir à 117-104 avant l’entame du 4ème puis à 7 points dans le dernier quart, sans réussi néanmoins à réduire davantage l’écart. Middleton a marqué 14 points dans le 4ème quart, et a atteint les 51 points sur un dunk pour donner 13 points d’avance à son équipe. Le précédent record en saison pour un joueur des Bucks (14/22 aux tirs dans le 1er quart, remporté 42-28) appartenait à Giannis avec 50 points.