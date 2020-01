Phoenix écrase Dallas avec un superbe duo Devin Booker – Deandre Ayton ! Les Suns font déjà mieux que l’année dernière

- in Dallas Mavericks

By ClemFiz

En visite à Dallas, les Suns n’ont pas été menés une seule fois avant de s’imposer 133-104 dans le sillage de Devin Booker (20 de ses 32 points dans un 3ème quart décisif, 12/20, 6 rebonds et 9 passes) et Deandre Ayton, auteur d’un record en saison avec 31 points à 13/15 et 9 rebonds.

8ème scoreur NBA, Booker est 4ème à égalité avec Damian Lillard au nombre de matchs à au moins 30 points cette saison (20). James Harden, Giannis Antetokounmpo et Trae Young les devancent. Les remplaçants pour le All-Star Game seront annoncés jeudi. Les Suns, en tête 60-55 à la pause, ont dominé le 3ème quart 48-22 (dont un 8-0 d’entrée) pour décrocher leur 20ème victoire cette saison, soit un bilan déjà meilleur que celui de l’année dernière (19).

Luka Doncic a été tenu à 21 points à 7/15, 6 rebonds et 2 passes avant de quitter le match pour de bon, son équipe menée de 36 points, à 8’05 de la fin. Aucun autre titulaire n’a atteint les 10 points pour Dallas, à 7/33 à 3-points (contre 12/28).