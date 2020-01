DeMar DeRozan : « Vous pouvez prendre n’importe quel joueur de l’équipe All-Star et on se joue sur le panier derrière la maison »

DeMar DeRozan mérite-t-il d’être au All-Star Game ? Pour lui, interrogé après ses 38 points dans une victoire contre le Jazz hier, la réponse est claire.

Sur ses 15 derniers matchs, DeRozan, 4 fois All-Star avec Toronto (2014, 2016, 2017 et 2018) tourne à 27 points (56%), 6.6 rebonds et 5.7 passes par match. Sur la saison, le Spur est à 23 points à 53.5%, 5.7 rebonds et 5.2 passes par match.

DeMar DeRozan dropped a season-high 38 pts tonight…asked DeMar if he felt like he’s a #NBA All-Star this season: ‘For sure…you can lineup any single player that makes the all-star team and we’re going backyard.’ #Spurs #KSATsports #nbaallstar2020 pic.twitter.com/oXgkQ2EpOE

— RJ Marquez (@KSATRJ) January 30, 2020