Une signature aux Cavs

Les Cavaliers ont annoncé avoir signé l’intérieur rookie Marques Bolden (21 ans, 2,11 m) pour 10 jours. Une place s’était libérée suite à l’expiration du deuxième contrat de 10 jours de Tyler Cook.

Non drafté à sa sortie de Duke, Bolden s’était fait chiper le spot de deuxième two-way contract par… Cook en octobre. Coupé, il avait rebondi en G-League avec le Canton Charge, où il a tourné à 9 points, 6.3 rebonds et 1.4 contre par match en 18.4 minutes.

Le second joueur en contrat de 10 jours à Cleveland, Alfonzo McKinnie, verra son deal expirer ce weekend. Pour Bolden, ce premier contrat de 10 jours, qui durera jusqu’au 8 février, lui rapportera 50 752$.

