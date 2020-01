Kawhi Leonard sur Kobe Bryant : « Il m’a donné la force et la motivation pour remporter le titre »

Lorsqu’il a signé aux Clippers cet été lors de la Free Agency, Kawhi Leonard a appelé Kobe Bryant pour en discuter. Toujours en deuil, Leonard s’est souvenu mercredi qu’il avait parlé de pas mal de choses avec Kobe, du basket au lieu de résidence en passant par les déplacements à Los Angeles. Le Mamba avait recommandé l’utilisation d’un hélicoptère à Kawhi.

« Je lui en ai parlé avant ma transition pour jouer à L.A. » A déclaré Leonard après l’entraînement . « Je voyais juste comment il faisait l’aller-retour entre Newport et Los Angeles, et il disait qu’il le faisait depuis environ 17 ans. »

Kawhi a d’ailleurs adopté ce même mode de transport pour faire le trajet de San Diego jusqu’au Staples Center, mais il partageait aussi le même pilote, Ara Zobayan, aujourd’hui décédé. La funeste nouvelle semble avoir bien bouleversé la star des Clippers qui ne sait pas réellement si cela va le faire changer d’avis concernant l’utilisation d’un hélicoptère.

Kobe et Kawhi étaient des amis depuis de nombreuses années, ils partageaient beaucoup de choses ensemble, la même intensité sur le terrain, le même amour pour la balle orange, mais aussi le même mode de transport et le même pilote.

« Oui, même pilote, tout. » A déclaré Kawhi. « Toute la mise en place, la façon dont Bryant faisait l’aller-retour était la même que celle dont je disposais pour venir de San Diego. Ara Zobayan ? Un type génial. Super sympa. C’était l’un des meilleurs pilotes. C’est un gars que vous appeliez pour vous faire voler de ville en ville. C’est encore surréaliste. Il me déposait et disait qu’il était sur le point d’aller chercher Kobe. Ou alors il disait qu’il venait de déposer Kobe et que ce dernier me passait le bonjour. Et vice versa. Il y avait de l’interaction. C’est un bon gars, et je suis désolé pour tout le monde. »