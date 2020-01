Frank Vogel : « Cela vient de nous rapprocher encore plus »

S’il y a bien une franchise parmi la NBA qui est plus particulièrement touchée que les autres par rapport au drame coûtant la vie à Kobe Bryant ce dimanche, c’est bien les Lakers, maison du Mamba pendant 20 ans. Cependant, Frank Vogel, head coach des Lakers a tenu a rassuré tout le monde. La cohésion de l’équipe ne sera pas affectée et au contraire, cela a même permis d’encore plus rapprocher les joueurs.

« Je ne pense pas que cela puisse nous séparer de quelque manière que ce soit. » A déclaré Vogel. « Cela a juste renforcé ce que nous avons ressenti toute l’année à propos de notre groupe actuel, qui est devenu une famille en très peu de temps. Et c’est quelque chose dont vous parlez en NBA avec votre équipe, mais ce groupe en particulier a vraiment appris à s’aimer les uns les autres très rapidement. Nous comprenons l’importance et l’opportunité que nous avons cette année, et cela vient de nous rapprocher encore plus. »

L’entraînement de mercredi s’est terminé par une réunion de groupe sur le terrain, à laquelle a participé le vice-président des opérations de basket-ball et le directeur général Rob Pelinka, qui a longtemps été l’agent de Bryant et le parrain de Gianna. ESPN a demandé à Vogel comment les Lakers allaient honorer la mémoire de Kobe pour le reste de la saison.

« Nous voulons représenter ce qu’était Kobe plus que tout. » A déclaré Vogel. « Nous avons toujours voulu le rendre fier. Et cela ne sera pas différent ici. »

Le coach a d’ailleurs pu s’appuyer sur le leadership de LeBron James et d’Anthony Davis pour aider l’équipe au mieux à passer ce douloureux moment.

« Nous avons collaboré avec eux sur ce à quoi devraient ressembler les prochains jours. Ils se sont fait entendre pour aider le groupe à gérer ses émotions et à traverser cette épreuve. Leur leadership n’a pas été ébranlé et ils sont restés les mêmes que depuis le début de la saison. »

Le derby qui devait avoir lieu mardi entre les deux équipes de LA a été reporté indéfiniment par la NBA et le prochain match des Lakers se disputera vendredi. Pour Vogel, le retour sur les parquets de ses joueurs sera la meilleure thérapie.

« Je pense que c’est thérapeutique. » A déclaré Vogel. « C’est une manière de vous changer les idées, il n’y a aucun doute que ce sera bénéfique et que cela nous aidera à aller de l’avant. »

Même si le match de vendredi contre les Blazers sera forcément très important comme n’importe quelle autre rencontre, les Lakers auront encore certainement Kobe en tête.

« Il a été l’homme le plus craint de la ligue pendant toute une génération. L’influence est profonde dans toute la ligue, dans la communauté du basket-ball, dans le monde entier, dans toute la famille des Lakers. »

On apprend d’ailleurs que c’est à Vogel que la tâche d’annoncer la terrible nouvelle à ses joueurs qui était en avion à Philadelphie a été attribuée.