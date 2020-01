Les dessous des (brèves) discussions entre les Lakers et les Kings pour Kyle Kuzma

Il y a quelques semaines il s’est murmuré que les Sacramento Kings auraient contacté les Lakers au sujet de Kyle Kuzma, qui ne serait plus intouchable. Les discussions ne seraient pas allées bien loin et on en connait les raisons selon The Ringer. En effet, les Kings auraient fait une offre très peu intéressante aux Lakers puisqu’ils auraient mis sur la table un package Nemanja Bjelica + un tour de draft (un second ?) pour récupérer l’ailier.

La réponse des Lakers aurait été négative et sans surprise ils auraient demandé à leur voisin d’inclure Bogdan Bogdanovic, ce que ces derniers ont refusé.

L’avenir de Bogdanovic est incertain, car il sera free agent avec restriction et on ne sait pas si Sacramento est prêt à y mettre le prix pour le conserver au vu des finances. Ils pourraient donc être tentés de l’échanger d’ici la deadline, dans une semaine, à condition d’une grosse offre.