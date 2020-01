Salary cap, luxury tax, des projections revues à la baisse ?

Selon ESPN, la NBA a prévenu les 30 franchises de la publication imminente (dès jeudi ?) des projections ajustées du salary cap et de la luxury tax pour la saison 2020-21, en précisant que ces dernières devraient être revues à la baisse.

Cette publication aura pour but de permettre aux équipes de prendre leurs décisions avant la trade deadline en conséquence. Toujours selon ESPN, la projection du salary cap pourrait passer de 116 millions de dollars à 113 millions de dollars.

Cette possible baisse ne devrait pas beaucoup affecter le comportement des équipes avant la deadline. De plus le salary cap sera moins important cet été par rapport à ces dernières années car 7 équipes seulement sont pour le moment en capacité d’avoir un cap space au-dessus des 9.8 millions de dollars projetés pour la mid-level exception, et peu de gros joueurs seront sur le marché.

La perte de sponsors et de couverture télé en Chine suite au tweet de Daryl Morey en soutien à Hong Kong au mois d’octobre aurait fait perdre entre 150 et 200 millions de dollars à la NBA.

Les équipes les plus concernés par la luxury tax (annoncée à 141 millions de dollars) devraient être Boston, Brooklyn, Golden State, Houston et Philadelphie. Denver, Milwaukee et les Clippers pourraient aussi devoir la payer en 2020-21. Si la limite est revue à la baisse, cela serait donc synonyme d’un chèque encore plus conséquent à signer pour ces équipes. Par exemple, si la taxe passe à 138 millions au lieu de 141, Golden State passerait de 65 à presque 80 millions de dollars à payer.