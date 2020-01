Une 1ère en carrière et un record de franchise pour un Damian Lillard bien épaulé, Portland dispose de Houston !

Avec un Damian Lillard déchaîné et auteur de son premier triple-double en carrière (31 points à 11/21, 10 rebonds et 11 passes), Portland a dominé Houston, qui retrouvait James Harden après 2 matchs d’absence, 125-112. C’est la 6ème fois en autant de matchs que Lillard inscrit 30 points ou plus, un record de franchise. C.J. McCollum et Trevor Ariza l’ont accompagné avec respectivement 22 et 21 points et les Blazers ont mené de jusqu’à 20 points en seconde mi-temps.

Harden (incertain avant le match car touché à la cuisse) à 5/18 (18 points, 5 rebonds, 4 passes), Russell Westbrook a pris les choses en main pour Houston avec 39 points à 16/29, 10 rebonds et 6 passes. De retour lui aussi (talon), Clint Capela n’a joué que 17 minutes pour 2 points et 7 rebonds. Houston a mené 16-8 en début de rencontre sur un 3-points d’House Jr., mais l’équipe a encaissé un 8-0 dans la foulée.

Les Texans ont repris l’avantage 46-38 mais encore une fois Portland a répondu par un run (12-2) pour prendre 11 points d’avance, 61-50, puis 71-60 à la pause sur des dunks signés Ariza et Hassan Whiteside. Portland a dominé le 2ème quart 41-24. McCollum sur un shoot ouvert à 3-points en milieu de 3ème quart a fait passer l’écart à 83-67, puis 97-82 sur un 3-points de Lillard.