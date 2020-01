Non drafté, Luguentz Dort bat son record en carrière dans la victoire d’OKC à Sacramento, le Thunder se reprend !

Victoire 120-100 du Thunder à Sacramento cette nuit, avec 23 points dont 5 tirs à 3-points du rookie Luguentz Dort, 24 points à 8/13, 4 rebonds et 9 passes de Dennis Schröder en sortie de banc, 9 points 7 rebonds et 10 passes de Chris Paul, 19 points de Danilo Gallinari et 17 points de la part de Shai Gilgeous-Alexander.

OKC a tenu ses adversaires à 16 points dans le 1er quart-temps et menait 59-43 dans le 2ème avant de rejoindre le vestiaire en tête sur le score de 59-47. Dort a ensuite inscrit 13 points dans le 3ème quart-temps (37-29) et le Thunder (15/34 à 3-points contre 9/39) a passé la barre des 20 points d’avance. SGA a lui marqué 8 points consécutifs d’entrée dans le 4ème, OKC a pris le large 109-82.

Bogdan Bogdanovic a terminé meilleur marqueur des Kings avec 23 points devant De’Aaron Fox, 19 points. Un hommage a été rendu aux victimes du crash d’hélicoptère ayant emporté Kobe Bryant et sa fille Gianna, dimanche.