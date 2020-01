All-Star Game : des maillots hommages à Gianna et Kobe Bryant

Le All-Star Game 2020, qui se déroulera le 16 février prochain à Chicago, rendra hommage à Gianna et Kobe Bryant.

La Team LeBron portera le n°2 et la Team Giannis le n°24. Les deux équipes auront également sur leurs maillots des patchs composés de 9 étoiles représentant les 9 victimes du crash d’hélicoptère de dimanche.

Par ailleurs, les joueurs participant au Rising Star porteront eux des patchs avec les n°2 et 24 accompagnés de 9 étoiles. On rappelle que la ligue a également intégré un clin d’œil à Bryant dans le changement du format du match.

Team LeBron and Team Giannis will also wear jersey patches displaying nine stars, representing those who lost their lives in the crash. Rising Star players Friday will wear jersey patches featuring the Nos. 2 and 24 in the center surrounded by nine stars. https://t.co/JVDYb4j3E4

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2020