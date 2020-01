Denver et Miami sur Jrue Holiday ? Le meneur n’aurait pas envie de bouger

Selon The Athletic, les rumeurs selon lesquelles Jrue Holiday aimerait quitter New Orleans via un trade ne sont pas fondées puisque ce dernier aurait clairement fait savoir qu’il était heureux chez les Pelicans. Le meneur aimerait prendre le temps d’aller au bout de la saison 2019-20 afin de juger des performances de l’équipe (12 victoires sur les 18 deniers matchs).

David Griffin a de son côté publiquement fait savoir que l’équipe ne chercherait pas à trader ses vétérans, à moins d’un changement de volonté chez les joueurs.

Denver et Miami feraient partie des équipes intéressées par Holiday, 20 points, 4.8 rebonds et 6.4 passes par match, et d’autres noms devraient venir s’ajouter à ceux-ci d’ici le 6 février selon Shams Charania. L’insider précise que les Pelicans seraient à l’écoute des offres concernant n’importe quel joueur du roster.