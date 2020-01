Clin d’œil aux haters pour Trae Young, Atlanta se paye Philadelphie !

Trae Young, 3ème meilleur scoreur NBA et 2ème meilleur passeur, a voulu faire passer un petit message à ceux qui pensent qu’il ne mérite pas sa place de titulaire au All-Star Game : cette nuit pour la réception des Sixers, il a compilé 39 points (9/22, 18/20 aux lancers-francs), 6 rebonds et 18 passes dans la victoire des Hawks 127-117.

Le jeune meneur, qui partageait dans ce match son statut de All-Star avec Joel Embiid (21 points à 8/14, 14 rebonds) et Ben Simmons (remplaçant, 31 points à 10/15, 6 rebonds, 5 passes) a commencé par distribuer 10 passes décisives rien que dans le 1er quart, remporté 39-31 par Atlanta, avant de faire souffrir la défense adverse sur les trois suivants. Shake Milton a battu son record en carrière pour les Sixers avec 27 points (14 de plus que son précédent) mais ça n’a pas été suffisant pour l’équipe au bilan à l’extérieur bien compliqué cette saison (9-16, contre 22-2 à domicile). Aux côtés de Young pour Atlanta, John Collins a signé 17 points et 20 rebonds.

Brett Brown a demandé un temps-mort en début de 4ème après un 3-points de Young pour le +12, puis un autre environ une minute plus tard cette fois après un floater du sophomore pour le +14 (108-94) après un 9-0. Phila est revenu à 121-116 avant que Vince Carter (14 points) ne mette définitivement tout le monde d’accord avec 2 lancers-francs.