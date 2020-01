Avec un deuxième All-Star dans ses rangs, Boston écarte Golden State

Profitant du retour d’un Jayson Tatum (aine, 3 matchs manqués) fraîchement All-Star et auteur de 20 points à 7/14 et 6 rebonds malgré un temps de jeu limité et porté par les 25 points (8/15, 8 rebonds) de Gordon Hayward et les 21 points (8/16, 6 passes) dont 17 en seconde mi-temps de Marcus Smart, les Celtics l’ont emporté 119-104 aux dépens des Warriors cette nuit.

Menés dans les premières minutes, les hommes de Brad Stevens ont infligé un 18-7 à leurs adversaires sur les dernières 5’48 du 1er quart-temps et ont pris jusqu’à 19 points dans le dernier quart. Kemba Walker a terminé à 13 points à 5/13, 4 rebonds et 5 passes. D’Angelo Russell a terminé meilleur marqueur des Warriors (dominés 51-30 au rebond) avec 22 points, devant Alec Burks et ses 18 points. Le TD Garden s’est fendu d’une standing ovation en l’honneur de Kobe Bryant, avant la rencontre.